Diyarbakır'da Ormanda Çıkan Yangın Üzüm Bağına Sıçradı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ormanda çıkan örtü yangını, üzüm bağına da sıçradı. Yangına ekipler müdahale ediyor.
Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Sağtepe Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bölgedeki üzüm bağına da sıçradı. İhbarla bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale, çevredekilerin de ekiplere yardımıyla sürüyor.