Diyarbakır'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırsal Duru Mahallesi'nde sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma helikopterinin havadan ekiplerin de karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle öğlen saatlerinde tekrar başladı.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, bazı belediyelerden ekipler ile arazöz ve itfaiye aracı desteğiyle yangına müdahale ediliyor.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının yerleşim alanlarına ulaşması önlendi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.