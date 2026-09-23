Haberler

Diyarbakır'da operasyonda 25 şüpheliye işlem yapıldı, 253 bin 752 kök kenevir bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da İl Jandarma Narkotik ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 253 bin 752 kök kenevir, 42.6 kilogram esrar ve 24 gram metamfetamin ele geçirildi, 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 253 bin 752 kök kenevir, 42.6 kilogram esrar ve 24 gram metamfetamin ele geçirildi, 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı

Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde

G.Saray'da seçim yarışı erkenden başladı! Özbek'in koltuğuna 5 talip
Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet tuzağı! 10 şüpheli yakalandı

Bu yöntemle ayaklarına kadar getirip tuzağa düşürdüler
Muhasebeci olarak girdiği sanayide 23 yılda mekanik ustası oldu! Fatma Kuşçu kendi dükkanını açtı

Muhasebeci girdi, usta çıktı! "Yüzümdeki yağ benim makyajım"
Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil

Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok

Bu dediklerini Fener taraftarı duymasın!
Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu

Hande Erçel'in Milano tarzı! Beyaz tercihiyle göz kamaştırdı