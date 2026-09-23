Diyarbakır'da operasyonda 25 şüpheliye işlem yapıldı, 253 bin 752 kök kenevir bulundu

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Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 253 bin 752 kök kenevir, 42.6 kilogram esrar ve 24 gram metamfetamin ele geçirildi, 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA