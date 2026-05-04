Diyarbakır'da okullarda trafik eğitimi ve çevre denetimleri

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, okullarda yürüttüğü 'Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi' kapsamında öğrencilere trafik kuralları ve güvenli geçiş konularında eğitim verirken, okul çevrelerinde denetimlerini de sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklar ve yetişkinlerde trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerine devam ediyor. Proje kapsamında il genelindeki okulların yüzde 55'inde tamamlanan eğitimlerde, trafik kuralları, güvenli geçiş noktaları ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Trafik Eğitim Parkı'nda kurulan simülasyon aracıyla da öğrencilere emniyet kemerinin önemi gösterildi. Maket araçlarla oluşturulan parkurlarda ise uygulamalı trafik eğitimi verildi. Okul çevrelerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron ile sürdürüldüğü, okul servis araçlarına yönelik kontrollerin de devam ettiği bildirildi.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı