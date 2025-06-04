Diyarbakır'da Narkoterör Operasyonu: 41 Bin Kök Skunk Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde düzenlenen 'Narkoterör Operasyonu-3' kapsamında tarlada mısırların arasına gizlenmiş 41 bin kök skunk ele geçirildi. 2 tarla sahibi gözaltına alınırken, 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Narkoterör Operasyonu-3' kapsamında dün Köprü Mahallesi'nde geniş çaplı bir arama-tarama faaliyeti düzenlendi. 5 özel timden oluşan 45 personelle düzenlenen operasyonda yapılan aramada, ekili mısırların arasına kamufle edilmiş 41 bin kök skunk ele geçirildi. Ele geçirilen skunklar imha edildi. Soruşturma kapsamında, tarlanın sahibi oldukları belirlenen Ş.İ. ve E.İ. gözaltına alındı. N.V. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.