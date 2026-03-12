Haberler

Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi, o anlar kamerada

Diyarbakır'da bir motosikletli, arkadaşlarının üzerine havai fişek ateşleyerek şaka yaptı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı.

DİYARBAKIR'da bir motosikletli, düzeneğe koyduğu havai fişekleri şaka amacıyla arkadaşlarının bulunduğu yöne peş peşe ateşledi. Sürücünün sanal medyada paylaştığı görüntüleri tepki çekti.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletli bir kişi, elindeki düzenekte bulunan havai fişekleri arkadaşlarının bulunduğu bölgeye doğru peş peşe ateşledi. O anlar, saniye saniye motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücünün paylaştığı görüntülerde havai fişeğin ateşlenmesiyle gençlerin panikle kaçıştığı, ardından yapılan şakadan hoşlanmayan bir kişinin motosikletliyi kovaladığı görüldü. Kısa

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
