Diyarbakır'da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, H.A. adlı sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet şarampole devrilerek kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.A'nın (30) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, ilçe girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.A. ambulansla Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hamdullah Zengin - Güncel