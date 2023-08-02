Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı
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Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Diyarbakır'da iki minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ACE 517 plakalı minibüs ile 21 M 0053 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, 1'i çocuk üzere 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel