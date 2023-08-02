Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.