Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 14 Yaralı
Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana gelen minibüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kadınları taşıyan minibüs sürücünün kontrolünden çıktıktan sonra devrildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, sürücü ile minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, bölgeye gelerek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.