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Diyarbakır'da midelerinde 1420 gram metamfetamin bulunan 2 yabancı uyruklu tutuklandı

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Diyarbakır'da midelerinde 1420 gram metamfetamin bulunan 2 yabancı uyruklu tutuklandı
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, midelerinde 202 kapsül halinde 1420 gram metamfetamin bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekiplerinin 15 Eylül'de il genelinde yürüttüğü çalışmada şüphelilerin cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Diyarbakır'da midelerinde 1 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 Eylül'de il genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlarda, ?yurt dışından ülkemize uyuşturucu maddeyi yutma suretiyle midelerinde getirdiği tespit edilen 2 yabancı uyrukluda yapılan incelemelerde, 202 kapsül halinde toplam 1420 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. ?Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

Kaynak: AA
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