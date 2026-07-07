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Diyarbakır'da Marangoz Atölyesinde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi, dumandan etkilendi.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yangında atölyede hasar oluştu.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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