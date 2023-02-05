Diyarbakır'da kuvvetli kar yağışı (4)
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27 KAZA MEYDANA GELDİDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Abdullah Çiftçi, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde 27 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.
27 KAZA MEYDANA GELDİ
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Abdullah Çiftçi, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde 27 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Çiftçi, sosyal medya paylaşımında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalara itfaiye, AFAD, sağlık ve güvenlik güçleri ile birlikte müdahale edildiğini söyledi.
Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel