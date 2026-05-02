Diyarbakır'da Süper Lig Kutlamalarında Yorgun Mermi Faciası: 1 Kişi Ağır Yaralı

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi sonrası Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen kutlamalarda, Vedat B. başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda Vedat B. (32), başına isabet eden yorgun mermi sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, Iğdırspor deplasmanında 3-3 berabere kalmasının ardından Süper Lig'e yükselmesi sonucu, ilçede kutlamalar başladı. İddiaya göre, kutlamalar sırasında Vedat B., nereden ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vedat B., buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Vedat B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
