Diyarbakır'daki pompalı tüfekli cinayet; kursa oğlunu kaydettirmek için gitmiş

Güncelleme:
Diyarbakır'da Yasin Acun'un pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'da Yasin Acun'un Kur'an kursunda pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin M.E.Y. ve E.Y. kardeşlerin ardından kuzenleri M.Ş.Y. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Kayapınar ilçesinin kırsal Kaldırım Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR,

500

