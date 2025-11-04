Haberler

Diyarbakır'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: İki Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da seyir halindeki bir tırdan küçükbaş hayvan çalan iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin motosikletle gerçekleştirdiği hırsızlık anları bir aracın kamerasına yansıdı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Diyarbakır'da seyir halindeki tırın arka kapısından küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de iki şüphelinin plakasız sepetli motosikletle Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyreden tırın dorsesinden küçükbaş hayvan çaldığı anlar, aynı yönde seyreden bir aracın kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtları incelendi.

Kayıtlarda, motosikletin hırsızlık olayından kısa süre sonra kaza geçirdiği ve şüphelilerin kazanın ardından motosiklet ile hayvanları bırakarak kaçtıkları tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.V. (30) ile M.M. (24) ekiplerce yakalandı. Yapılan sorgulamada S.V.'nin hırsızlık ve taksirle yaralamadan 6, M.M.'nin ise 2 farklı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan çalınan 7 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
