Diyarbakır'da 'Koruyucu Aile Hatıra Ormanı' Oluşturuldu

Diyarbakır'da 'Koruyucu Aile Hatıra Ormanı' Oluşturuldu
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Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla 'Koruyucu Aile Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Koruyucu aileler ve çocuklar birlikte fidan dikti.

DİYARBAKIR'DA 'KORUYUCU AİLE HATIRA ORMANI'

DİYARBAKIR'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyonda Vali Murat Zorluoğlu'nun da katıldığı etkinlikle 'Koruyucu aile Hatıra' ormanı oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz Geleceğimiz' temalı 'Koruyucu Aile Hatıra Ormanı' oluşturulması için Kent Ormanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Murat Zorluoğlu eşi Sevcan Zorluoğlu ile katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat'ın ev sahipliği yaptığı programda koruyucu aileler ve çocuklar birlikte fidan dikti.

Programda çocuklarla sohbet de eden Vali Zorluoğlu, "Çocuklarımıza maddi manevi destekleri için şahsım ve devletim adına tüm koruyucu anne ve babalarımıza teşekkür ediyoruz. Onların bu fedakarlıkları, emekleri, gayretlerinin bir nişanesi olarak da bugün Diyarbakır'da koruyucu ailelerimiz adına bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. İnşallah koruyucu ailelerimizin sayısı artsın, koruyucu ailelerin yanında yetişen, desteklenen çocuklarımızın sayısı artsın. Hayırlı uğurlu olsun bu hatıra ormanı" dedi. (DHA

Haber- Kamera: Selim KAYa /DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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