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Diyarbakır'da dağ keçileri yerleşim yerlerine yaklaştı

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Diyarbakır'da koruma altındaki dağ keçileri, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde yerleşim yerlerine yakın bölgelerde sürü halinde görüldü ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da koruma altındaki dağ keçileri, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görüntülendi.

Koruma altındaki dağ keçileri, dün farklı saatlerde kent merkezine yakın alanlarda görüldü. Öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Dikentepe Mahallesi'nde ortaya çıkan dağ keçileri, akşam saatlerinde ise Kayapınar ilçesi Taşova Mahallesi'nde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürü halinde dolaşan keçiler, bir süre bölgede ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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