Diyarbakır'da Kırsal Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalındaki Biçer Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırsal Biçer Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel