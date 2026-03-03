Kayıp engelli bulunamadı, arama çalışmaları sona erdi

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları, 23'üncü günde sonlandırıldı.

Kulp ilçesi kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yüzlerce ekip, 23 gün boyunca arama çalışması yaptı. Ertaş'a ait bir iz bulunamayınca çalışmalar sona erdi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı