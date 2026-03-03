Haberler

Kayıp engelli bulunamadı, arama çalışmaları sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için başlatılan arama çalışmaları 23. günde sona erdi. Salih Ertaş, 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları, 23'üncü günde sonlandırıldı.

Kulp ilçesi kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yüzlerce ekip, 23 gün boyunca arama çalışması yaptı. Ertaş'a ait bir iz bulunamayınca çalışmalar sona erdi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi

Arap basınında yer aldı! Doğruysa savaşta tansiyon zirve yapar