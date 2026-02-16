Haberler

Diyarbakır'da kaybolan engelli, 9'uncu günde 191 kişilik ekiple aranıyor

Diyarbakır'da kaybolan engelli, 9'uncu günde 191 kişilik ekiple aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 8 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), çalışmaların 9'uncu gününde 191 kişilik ekip tarafından aranıyor.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 8 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), çalışmaların 9'uncu gününde 191 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 9'uncu gününde Ertaş, AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Karayolları Arama Kurtarma, Jandarma ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 191 personel, 30 araç ve 1 kadavra köpeği ile karadan, 6 dronla da havadan aranıyor. Eviyle en son görüldüğü yer arasındaki Sarım Çayı kıyısındaki 4,5 kilometrelik mesafede sabah saat 06.30 sıralarında başlayan arama çalışmalarında, Ertaş'a dair herhangi bir ize henüz rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?