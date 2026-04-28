Diyarbakır'da Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Tarlada Uyurken Bulundu

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki Yazgül Kaya, evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta tarlada amcası tarafından bulundu. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde kaybolan 3 yaşındaki Yazgül Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve aile çevrede arama yaparken, küçük çocuk evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir tarlada uyur halde amcası tarafından bulundu.

Bulunmasının ardından ambulansta kontrol edilen Yazgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA