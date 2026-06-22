Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

DİYARBAKIR'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Diyarbakır-Mardin Çevre Yolu'ndaki kırsal Toraman Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. P.E. yönetimindeki 34 BYA 844 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 34 GRM 390 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Hafif ticari araç, yan yatarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı