Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından vurulan 25 yaşındaki Velat Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından vurulan Velat Ak (25), hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde 25 yaşındaki Velat Ak ile ismi öğrenilmeyen kardeşi arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmada yaşanan arbede sırasında kardeşi tarafından tabancayla vurulan Velat Ak, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Velat Ak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Velat Ak'ın cenazesi, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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