Diyarbakır'da kar ve buz üstünde av mesaisi

Diyarbakır'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Devegeçidi Baraj Gölü'nde balıkçılar av mesaisi yapıyor.

İnsanlardan göçmen kuşlara, balık türlerinden kaplumbağalara kadar canlılar için hayat kaynağı olan baraj gölünde, yazın kavurucu sıcaklar ve küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su seviyesi düştü.

Su seviyesi azalan baraj gölü, kentte etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Kırsalda yaşayan ve "kelek" adını verdikleri sal üzerinde avlanan balıkçılar, yüzeyi kısmen donan baraj gölünde avcılığı sürdürüyor.

Keleklerini buzların arasından çıkaran balıkçılar, buz tutmayan bölümden göle açılarak ağ atıyor.

Göl, yılın bu dönemi, kıyısında avlanmak için gelen balıkçıl kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Baraj gölünün çevresindeki doğada, kızıl tilki gibi yaban hayvanları da av mesaisini sürdürüyor.

Kelek üzerinde balık tutan balıkçılar, göl kenarında avlanan balıkçıl kuşlar ve kızıl tilkinin beyaz örtü altında tarla faresini yakalama telaşı ise dronla görüntülendi.

"Kar yağdığında balık çıkıyor"

Kırsal Avcısuyu Mahallesi'nde balıkçılık yapanlardan Cihan Akyüz, AA muhabirine, Diyarbakır'da yıllardır bu kadar kar yağmadığını söyledi.

Kardan dolayı baraj gölüne traktörle geldiklerini belirten Akyüz, "Kuraklık olduğunda balık az çıkıyor ama su çok olunca balık da çok oluyor. Kar yağdığında da balık çıkıyor. Kar olmayınca işimiz zor. Bizim için kar ve yağmur yağdığında iyi oluyor. Baraj gölü eskiden daha çok buz tutuyordu fakat son yıllarda buzlanma olmuyordu. Buz olduğunda işimiz zor. Torlarımız buzun altında kalıyor ve her gün gelemiyoruz." dedi.

Ramazan Barsan da balık tutmak için göle geldiğini ancak keleğini buz tutan gölden çıkaramadığını ifade etti.

Barsan, "En son 2000'li yılların başında böyle bir kar yağmıştı. O zamandan beri havalar da bu kadar soğumamıştı. Son yıllarda kuraklık var. Şu anda da baraj gölü sahasında çok az bir su var. Bu sene kar yağdı. Karların erimesiyle umudumuz baraj gölündeki suyun eski seviyesine yetişmesi. Göl uzun zamandır bu kadar buz tutmamıştı. Üzerine çıkabiliyorsunuz. Yaklaşık 5 santimetrelik buz tabakası var." diye konuştu.

Keleğini kurtarmak için buzu kırmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlatan Barsan, "Balıklar da attığım ağ da buzun altında kaldı. Eve dönmek zorundayız. İnşallah yağmur yağar, buz erir de yeniden balığa geliriz." ifadelerini kullandı.