Diyarbakır'da Kapkaç Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Kapkaç Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'da düzenlenen 'Çekirge' operasyonunda kapkaç yapan 12 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyon, güvenlik kameraları aracılığıyla gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR'da, polis ekiplerinin kapkaç yapan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Çekirge' operasyonunda 12 şüpheli yakalandı. 1'i tavan arasında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'çekirge' isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda pazarcı ve simitçi gibi davranan polis ekipleri, 4 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. de evine yapılan baskında tavan arasında saklanırken yakalandı. 12 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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