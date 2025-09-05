Haberler

Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren 81 Yaşındaki Adam Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren 81 Yaşındaki Adam Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kalp krizi geçiren 81 yaşındaki Remzi Kaplan, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede rahatsızlanan 81 yaşındaki Remzi Kaplan, yakınları tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplan'ın ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Kaplan, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Binası'ndaki helikopter pistine getirildi.

Kaplan, burada hazır bekletilen ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
