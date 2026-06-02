Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K.'yı yaralayan tutuklu sanık Bülent A.'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi. Sanık hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15-24 yıl hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Bülent A, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşmaya, mağdur S.K. ile maktul Mervenur Yararlık'ın ailesi katılmadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada sanık Bülent A. savunmasında, olayda ölen Mervenur Yararlık'ı değil S.K.'yı tanıdığını iddia ederek, hasta olduğunu, tedavisi için tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesine yönelik karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, 8 Mart 2025'te Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K.'yı yaralayan tutuklu sanık Bülent A. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
