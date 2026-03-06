Yeni Trafik Cezaları Yürürlükte… Diyarbakır'da "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Adayına 200 Bin Lira Ceza

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü adayına, trafik cezalarındaki yeni düzenlemeler kapsamında 200 bin lira ceza verildi.

Merkez Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan trafik ekipleri, üzerinde "abarth egzoz" bulunan bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan sürücü Y.C.B, motosikletiyle kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekiplerinin yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacası sonrasında motosiklet sürücüsü yakalandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve yapılan kontrolde aday sürücü olduğu belirlenen Y.C.B'ye, güncellenen Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin para cezası uygulandı.

Kural ihlalleri yapan Y.C.B'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Kaynak: ANKA