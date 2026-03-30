Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 31 bin 680 paket ısıtılmış tütün mamulü, 22 bin 525 paket kaçak sigara, 1476 termos, 352 puro, 84 elektronik sigara, 34 kilogram nargile tütünü, 16 elektronik eşya ve 11 muhtelif eşya ele geçirildi, 87 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.