Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 91 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 91 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan baskınlarda gümrük kaçağı çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 20 bin 574 paket sigara, 300 puro, 120 cep telefonu, 67 litre kaçak alkol, 43 elektronik eşya ve 11 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 91 kişi hakkında işlem yapıldı.

