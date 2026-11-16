Diyarbakır'da jandarmanın operasyonlarında aranan 133 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da jandarmanın operasyonlarında aranan 133 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Diyarbakır Valiliği, JASAT koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarının arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 133 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarıyla arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA