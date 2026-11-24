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Diyarbakır'da jandarma ekipleri, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki mahallelerde bulunan okullarda geleceğin teminatı olan çocukların eğitimine katkı sunan, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.

Ziyarette öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA