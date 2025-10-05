Diyarbakır'da İsrail'in Saldırılarına Protesto
Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Dağkapı Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı ve sloganlar atarak destek verdiler.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıdı.
Tekbirler getiren ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Rotamız Gazze yükümüz umut", "Sumud Filosu'nu selamlıyoruz" yazılı pankartlar açtı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Tuncay Yerlikaya, Sumud Filosu'nu selamladıklarını belirterek, "Sumud Filosu Gazze'ye insanlık taşımaktadır." dedi.
Yerlikaya, "Bugün Filistinli kardeşlerimizle tek yürek olmuşuz. Gazze'deki kardeşlerimizin ördüğü duvara bir tuğla olmalıyız." diye konuştu.