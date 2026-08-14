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Diyarbakır'da silahlı saldırı zanlısı tutuklandı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda olayla bağlantısı olduğu iddia edilen M.T. yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği ve buna ait şarjör ile 444 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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