Haberler

Diyarbakır'da Otel İnşaatında Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi, 1 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR'da inşaat halindeki otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR'da inşaat halindeki otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında inşaatta görevli 5 kişi dumandan etkilenirken, kaçmaya çalışan 1 kişi ise düşerek ayağını kırdı.

Yangın, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan inşaat halindeki otelin 2'nci katında çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otel inşaatında görevli 5 kişi dumandan etkilenirken, kaçmaya çalışan 1 kişi de düşerek ayağını kırdı. Tedbir amacıyla alışveriş merkezinin otopark girişi kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenenler ile ayağı kırılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı

Palalı saldırgan dehşet saçtı! Polis ateş açmak zorunda kaldı
Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi