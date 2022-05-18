Diyarbakır'da huzur uygulamasında 12 şüpheli yakalandı - Haberler

Diyarbakır'da huzur uygulamasında 12 şüpheli yakalandı
AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur uygulamasında 12 zanlı gözaltına alındı.
BİSMİL, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur uygulamasında 12 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamasında, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 49 fişek, 9 paket halinde 26.66 gram metamfetamin, 2 kök Hint keneviri ve 1,95 gram toz esrar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hasan Gündüz - Güncel