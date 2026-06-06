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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 gözaltı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Sedat Çınar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili N.D. gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan ve Sedat Çınar'ın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin şüpheli N.D., gözaltına alındı.

Olay, dün 16.30 sıralarında Peyas Mahallesi 470'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan akraba 2 aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancalardan açılan ateş sonucu Sedat Çınar, M.Ç. ve A.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sedat Çınar, hayatını kaybetti. A.Y.'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen N.D.'yigözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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