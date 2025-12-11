Diyarbakır'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezinde 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dükkanda hasar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.