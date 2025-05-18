Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde 30 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde 30 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Hevsel Bahçeleri'nde düzenlenen operasyonda, 30 bin kök kenevir ele geçirildi. Yasa dışı ekim yapılan alanda yaklaşık 5 ton 300 kilo esrar üretimi yapabileceği belirlenen kenevirler imha edildi.

DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde, polis ekiplerinin bot, helikopter ve dron destekli operasyonunda yaklaşık 5 ton 300 kilo esrar üretilebilecek 30 bin kök kenevir ele geçirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyona helikopterle havadan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polis ekipleri ise nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklara ulaşmak için su üzerinden destek verildi. Dronun da kullanıldığı operasyonda, toplamda 31 ayrı noktada yapılan aramalarda, yasa dışı olarak ekilmiş, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan ve 5 ton 300 kilo esrar üretilebilecek 30 bin kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, yerinde imha edildi.

SULAMAK İÇİN SU MOTORLARI KULLANMIŞLAR

Keneviri yetiştiren uyuşturucu tacirlerinin bölgede çadırlar kurduğu, sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorlarıyla su çektikleri tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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