Diyarbakır'da Hevedanlılar Derneği Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Hevedanlılar Derneği'nin açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Burada konuşan dernek başkanı Musa Kılıç, temel hedeflerinin birlik içinde olmak, sorunları nezaket ve hakkaniyet çerçevesinde çözmek ve topluma yararlı işler yapmak olduğunu belirtti.

Kılıç, dernek olarak barış, taziye, altyapı, hukuk, sağlık, eğitim ve medya komisyonları kuracaklarını kaydetti.

Programa, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.