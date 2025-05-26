Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Oturanlara Araç Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde oturan iki kişiye SUV tipi bir aracın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.
Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde oturanlara otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.E'nin (52) kullandığı 21 AGD 230 plakalı SUV tipi araç, kontrolden çıkarak hastane bahçesinde oturan 2 kişiye çarptı.
Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Hastanenin acil servisi önünde bulunan 112 Acil Sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Sağlık ekiplerince hastanenin acil servisine kaldırılan yaralılardan A.B. (25) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel