Hakim ve savcı lojmanlarının yakınındaki siteye EYP atılma anı kamerada

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara yakın bir sitede el yapımı patlayıcının atılması sonucu patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı, herhangi bir hasar oluşmadı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara yakın sitenin bahçesine el yapımı patlayıcı atıldı. Patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ocak'ta akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara yakın bir sitenin bahçesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Herhangi bir hasara neden olmayan patlama anı kameraya yansırken, görüntülerde, el yapımı patlayıcının bahçeye atıldığı, daha sonra patladığı ve dumanların yükseldiği görülüyor.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede inceleme yaparken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın da sürdüğü belirtildi.

