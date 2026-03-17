HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

Diyarbakır'da, HAK-İŞ İl Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesindeki bir restoranda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, burada, ramazan ayının İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni etti.

Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade eden Aküzüm, düzenledikleri programa katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

Programa, sendika üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.