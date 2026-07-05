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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

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Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

DİYARBAKIR'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada hasar oluştu.

Yangın, öğle saatlerinde Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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