Haberler

TÜGVA Diyarbakır Temsilciliğince iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği geleneksel 'Aile İftarı' programı, yerel yöneticiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Programda Ramazan ayının önemi vurgulandı.

Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından geleneksel "Aile İftarı" programı düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah Kikizade, TÜGVA'nın 81 ilde "Aile İftarı" programı düzenlediğini söyledi.

Ramazan ayının son günlerinde olduklarını anımsatan Kikizade, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk de ramazan ayının önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

