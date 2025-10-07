Haberler

Diyarbakır'da binlerce kişi Gazze için yürüdü

Diyarbakır'da binlerce kişi Gazze için yürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır'da binlerce kişi Gazze için yürüdü
Haber Videosu

Diyarbakır'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar attı ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

DİYARBAKIR'DA BİNLERCE KİŞİ GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ

Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesinde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ahmet Arif Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan İlim Ahlak ve Kardeşlik Derneği (İhvan Der) Başkanı Ali Saruhan, Gazze'de 2 yıldır insanlık adına tüm değerlerin yerle bir edildiğini söyledi. Dünyanın gözleri önünde bir halkın üzerine bombalar yağdığını dile getiren Saruhan, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saruhan, "Filistinli kardeşlerimiz işgalin olduğu günden bu yana her türlü hak ihlaline maruz kalmıştır. Mazlum bir halk siyonistler tarafından katledilmiş, arazilerine el konulmuş, evleri ve yaşam alanları gasbedilmiştir." dedi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı

Filistin'i tanıdılar ama, İsrail'e silah satışları rekor kırdı
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumsuz:

Haberler.com şu videolu reklamlarını başlıycam...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
TFF, Bundesliga'yı sallayan yıldız için harekete geçti

TFF, Bundesliga'yı sallayan yıldız için harekete geçti
Görüşmeler başladı! Zeki Çelik imzayı atıyor

Görüşmeler başladı! Zeki Çelik imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.