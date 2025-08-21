Diyarbakır'da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Salonu Yenilendi

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin fizyoterapi ve rehabilitasyon salonu yenilendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tadilattan geçen salon, hem kapasitesi artırılarak genişletildi hem de hasta mahremiyetine uygun modern odalarla revize edildi.

Hastaların daha hijyenik ve konforlu şartlarda tedavi görmesi için yapılan düzenlemelerle birlikte bölgedeki en kapsamlı fizik tedavi imkanları sunulmaya devam ediyor.

Bu çalışma ile modern tedavi yöntemleri tek çatı altında birleşerek hastalara, robotik tedavi uygulamaları, elektroterapi yöntemleri, egzersiz ve manuel terapi programları, ağrı tedavisine yönelik modern yaklaşımlar, ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon uygulamaları gibi birçok farklı alanda hizmet veriliyor.

Geçen yıl merkez 3 bin 301 fizik tedavi hizmeti verdi. Diyarbakır ve çevre illerden yoğun başvuru alan fizik tedavi merkezi, yenilenen yüzüyle bölge halkına sağlık alanında önemli katkılar sunmayı sürdürüyor.