Diyarbakır'da Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik içesinde "Fidan dik, nefes ol" temasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Sayın Şehmus Karamehmetoğlu, kuru temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Katılımcılar, doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma bilinciyle fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte çevre duyarlılığına dikkat çekilerek, toplumun her kesiminin ağaçlandırma çalışmalarına destek vermesinin önemi vurgulandı.

Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm kurum ve gönüllülere teşekkür edildi.