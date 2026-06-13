Diyarbakır'da İnşaat Alanında Beton Blok Düştü, Bir İşçi Hayatını Kaybetti, Bir İşçi Yaralandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapımı devam eden fabrikanın beton blokunun işçilerin üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Diyabakır'da Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında beton blok işçilerin üzerine devrildi. Blok altında kalan işçilerden Faydat Avcı (55) olay yerinde yaşamını yitirirdi, H.Y. de ağır yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Hayatını kaybeden Faydat Avcı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp'a götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA