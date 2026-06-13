Haberler

Diyarbakır'da İnşaat Alanında Beton Blok Düştü, Bir İşçi Hayatını Kaybetti, Bir İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapımı devam eden bir fabrikanın beton bloku işçilerin üzerine düştü. Kazada bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapımı devam eden fabrikanın beton blokunun işçilerin üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Diyabakır'da Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında beton blok işçilerin üzerine devrildi. Blok altında kalan işçilerden Faydat Avcı (55) olay yerinde yaşamını yitirirdi, H.Y. de ağır yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Hayatını kaybeden Faydat Avcı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp'a götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için '3 ay sınırı' geliyor

Yıllarca süren davalara neşter! Duruşmalara sınır geliyor
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu