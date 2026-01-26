Diyarbakır'da sis etkili oldu
Diyarbakır'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, dikkatli olmaları ve farlarını yakmaları konusunda uyarıldı. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji, sisin öğleden sonra azalacağını bildirdi.
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kentte dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Kentte, sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını, ancak gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.